في الذكرى الثلاثون لانتخابات برلمان كوردستان - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/05/25 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي مرت علينا يوم 19/5/2022 ذكرى مرور ثلاثين سنة على تاريخ اجراء اول انتخابات لتاسيس برلمان لكوردستان العراق، والذي كان يسمى لدى تاسيسه بالمجلس الوطني لكوردستان-العراق.



وقد حلت تسمية برلمان كوردستان-العراق بموجب المادة الاولى من قانون التعديل الرابع رقم 2 لسنة 2009.



وقد جاءت هذه الانتخابات بعد فرض قوات التحالف الدولي منطقة حظر طيران شمال خط العرض 36 على حكومة صدام حسين على اثر صدور قرار مجلس الامن رقم ......





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