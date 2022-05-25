2022/05/25 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيحلّ دييغو يورنتي، مدافع ليدز يونايتد الإنكليزي، بدلاً من أيمريك لابورت في تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي سيتخوض مواجهات في دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني الأربعاء في بيان.

ويأتي استدعاء صاحب 8 مباريات دولية، بعد اصابة الأسباني-الفرنسي لابورت، المتوج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي، في ركبته اليمنى.

ويبدأ فريق المدرب الوطني لويس إنريكي معسكره في 30 أيار/مايو الجاري في مقره لاس روساس، في شمال-غرب العاصمة مدريد.

وتخوض إسبانيا أربع مباريات، ضد البرتغال في 2 حزيران/يونيو في إشبيلية، تشيكيا في 5 منه في براغ، سويسرا في 9 منه في جنيف وتشيكيا مرة أخرى في 12 منه في ملقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دييغو يورنتي بدلاً من لابورت المصاب … ضمن تشكيلة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دييغو يورنتي بدلاً من لابورت المصاب … ضمن تشكيلة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).