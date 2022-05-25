الكرملن يسهل على سكان جنوب أوكرانيا إجراءات الحصول على جواز سفر

2022/05/25 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيتمكن أهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون من الحصول على جواز سفر روسي في إجراءات “مبسطة”، حسبما جاء في مرسوم للكرملين نشر الأربعاء.

تخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

وقد عبرت السلطات الجديدة المعينة من موسكو في المنطقتين عن الرغبة في الانضمام لروسيا.

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