محافظة عراقية تلجأ لأسلوب

2022/05/25 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاربعاء، عن اعتماد اسلوب لتفادي انتقال الاوبئة والامراض في عمق الارياف.

وقالت مدير المستشفى البيطري ابتسام جاسم في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المستشفى البيطري والمراكز المرتبطة به في اقضية ونواحي ديالى في حالة استنفار مستمر من اجل احتواء اي امراض او اوبئة خاصة التي تنتقل من الحيوانات الى الانسان ومنها الحمى النزفية".

واضافت جاسم، ان "المستشفى بالتنسيق مع المراكز البيطرية المنتشرة في 20 ناحية وقضاء اعتمد اسلوب الحارس الوبائي وهو شخص على دراية بالأمراض وفعال يكون على تنسيق مباشر مع الاهالي في القرى والقصبات والمناطق النائية في الارياف من اجل رصد اي حالات مشبوهة لأمراض او اوبئة من اجل التدخل المبكر واخذ عينات لفحصها فورا".

واشارت الى ان "الحارس الوبائي هو اسلوب وقائي يمثل جرس انذار للاستدلال على اي حالات مرضية بشكل مبكر للتدخل".

واكدت بان "جميع المناطق مشمولة حاليا بالحارس الوبائي الذي يمثل مسار مهم في الرصد والمتابعة الميدانية بالاضافة الى اشراك الاهالي في دعم الثروة الحيوانية من خلال الاستدلال والابلاغ المبكر عن اي حالات مرضية غريبة".

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