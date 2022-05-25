عرض «أنف» إبراهيموفيتش في مزاد

2022/05/25 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررمشجعون سويديون غاضبون عرض الأنف المقطوع لتمثال مهاجم منتخبهم زلاتان إبراهيموفيتش في مزاد، احتجاجاً على ما يرونه خيانة ارتكبها نجم ميلان الإيطالي، بعدما حول كرة القدم برأيهم إلى «تجارة».

ووصلت قيمة المزاد الذي أطلقه جماهير نادي مالمو على أنف تمثال إبراهيموفيتش على موقع «إيباي»، الثلاثاء، إلى 610 دولارات.وكان التمثال البرونزي المنصوب في مسقط رأسه مالمو عام 2019، هدفاً لاعتداءات منذ استثمر اللاعب البالغ من العمر حالياً أربعين عاماً، في نادي هاماربي، في 2019، وهو ما أغضب جماهيره.

وقطعت أنف التمثال في ديسمبر 2019، وبعد أشهر قطعت قدماه، ما أدى إلى سقوطه على السياج.وأكد مشجعو مالمو أنهم طرحوا 3 نسخ طبق الأصل من أنف التمثال الذي لا يزال مفقوداً، للبيع بالمزاد «لأن تفضيل المال على الحب قد يكلفك غالياً».

وكتب المشجعون عبر موقع «فارارناسان» والذي يعني بالسويدية «أين الأنف»، إن «كرة القدم كانت في الأصل حركة جماهيرية، لكنها تحولت بشكل متزايد إلى صناعة جماهيرية ذات طابع تجاري مفرط، حيث ينظر للمشجعين على أنهم مستهلكون، فيما تتم معاملة اللاعبين والأندية مثل البضائع».

وأكدوا أنهم يعتزمون استغلال أرباح المزاد في مكافحة «كرة القدم الحديثة والتجارية والترويج لرياضة يكون التركيز فيها على حب الأندية واللعبة».

وانطلقت مسيرة إبراهيموفيتش الكروية مع نادي مالمو العام 1999 قبل أن يبدأ ترحاله خارج البلاد بالانضمام إلى «أياكس أمستردام»، متنقلاً بعدا بين أندية أوروبية كبرى مثل «يوفنتوس» الإيطالي، و«برشلونة» الإسباني و«باريس سان جرمان» الفرنسي و«مانشستر يونايتد» الإنجليزي.

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