الكهرباء تتحدث عن خطر عدم إيفاء ديون ايران: ستتوقف ثلث المنظومة

2022/05/25 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، عن زيارة وفد ايراني للوزارة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لغرض لقاء الوزير العراقي عادل كريم، مبينة ان طهران تريد استلام ديونها والا مسألة عدم التسديد سيكون له انعكاسة سلبية على تدفق الغاز إلى المحطات العراقية .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لـ(بغداد اليوم ) أن "العراق سيتأثر في حال قطع الغاز الإيراني حيث تعتمد المنظومة على الغاز الإيراني بقرابة 7000 إلى 8000 ميغا واط وتوقف الغاز يعني توقف ثلث المنظومة".

ولفت إلى ان "الوزارة كانت تعول على اتفاقية الأمن الغذائي للدعم الطارئ حيث كان مخصصاً فيها جزئية لصالح سداد هذه المستحقات"، مشيرا إلى ان "الحكومة والبرلمان يبحثون عن بدائل لتسديد هذه المبالغ".

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