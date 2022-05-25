2022/05/25 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ • مقدمة المؤلفلم أقرر على الفور نشر هذا العمل.



وقد صمم للجان حزبنا في اليومين التاليين لانتهاء الكونجرس.



لقد كتب على عجل لغايات تحريضية لا تتأخر.أدت الطبيعة الملتهبة للأسئلة التي طرحتها في هذا الكتيب إلى انتشاره على نطاق أوسع مما كنت أتوقع.ومع ذلك ، فهو فقط في شكل تقرير قدمته كمندوب إلى مؤتمر المنظمة من اتحاد سيبيريا.تم عمل نسخ مما كتبته ، ونسخًا وفيرة - على حد تعبير الراهب لورانس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير الوفد السيبيري(1903) ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير الوفد السيبيري(1903) ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).