التعليم توافق على امتيازات القبول في الجامعات للطلبة المتميزين

2022/05/25 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتيازات الخاصة بالقبول في الجامعات لطلبة ثانويات المتميزين وكلية بغداد.

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