2022/05/25 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بسماع دوي انفجار ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحادث عبارة عن انفجار طباخ داخل احد المنازل ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.واضاف ان "الحادث اسفر عن اصابة صاحبة الدار بحروق شديدة تم نقلها على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).