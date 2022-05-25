2022/05/25 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الموقف الوبائي في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أولاً على ايرث نيوز.

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