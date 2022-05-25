استغرقته 13 ساعة.. مصري يسافر من القاهرة إلى أسوان بقطار النوم

2022/05/25 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تستغرق رحلة الطيران الجوي حوالي ساعة واحدة فقط، قرّر مدون السفر المصري، محمد الهادي، أن يسافر من القاهرة إلى أسوان بقطار النوم.

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