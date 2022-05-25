شاهد.. الشروع باكساء مدرج مطار كربلاء الدولي بطول 4 كم

2022/05/25 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الكوادر الهندسية والفنية باكساء

مدرج مطار كربلاء الدولي وبطول 4 كم، حيث

تم اكمال جميع الروابط بين المدرج وشبكة

حركة مرور الطائرات.

المزيد في الفيديو التالي:

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