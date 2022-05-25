بيان من سلطة الطيران المدني حول حادثة اختراق طفل لمطار النجف

2022/05/25 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح..بناء على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، وما تداولته وسائل الإعلام عن أن الشركة المسؤولة عن حماية المطار سيتم التعاقد معها لحماية مطار بغداد الدولي نود أن نوضح للرأي العام ما يلي:- – أننا كسلطة الطيران المدني العراقي حالما عرفنا بالموضوع، شكلنا لجنة تحقيقية توجهت إلى […]

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