المنافذ الحدودية: ضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط الإستيراد

2022/05/25 | 16:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط 8 حاويات مخالفة لضوابط الإستيراد في ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، انها “تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع وبالاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي من ضبط ثماني حاويات متروكه منذ عام 2011 متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

واضافت انه “تم ضبط ثماني حاويات تحتوي على مادة (جبس بورد للتغليف) وحاوية تحتوي (مواد كيمياوية خطرة) كافة المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.



مشيرة الى أنه “تم تنظيم محضر ضبط وإحالتها إلى مركز شرطة جمرك خور عبد الله لعرض الموضوع أمام انظار قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين”.

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