الطيران المدني: إجراءات قانونية بحق الشركة المسؤولة عن حماية مطار النجف

2022/05/25 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، اتخاذها إجراءات قانونية بحق الشركة الأمنية المسؤولة عن حماية مطار النجف الأشرف الدولي.وقالت سلطة الطيران في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، وما تداولته وسائل الإعلام من أن الشركة المسؤولة عن حماية المطار سيتم التعاقد معها لحماية مطار بغداد الدولي نود أن نوضح للرأي العام ما يلي". وأضافت، "نحن كسلطة الطيران المدني العراقي حالما عرفنا بالموضوع، شكلنا لجنة تحقيقية توجهت إلى المطار للوقوف على أسباب الحادث". وأشارت إلى، أنه "من خلال تقصي الحقائق ومراجعة أرشيف الكاميرات والاجتماع مع لجنة أمن المطار برئاسة مدير المطار وعضوية الجهات الأمنية، بالاضافة إلى تواجد لجنة أخرى مشكلة من قبل محافظ النجف الأشرف برئاسة معاون المحافظ ورؤساء الدوائر الأمنية في المحافظة، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة عن حماية وأمن المطار، وتم التعاقد معها من قبل إدارة مطار النجف منذ عام 2019".وتابعت أنه "سيتم توجيه إدارة المطار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الامنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من اعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة". ولفتت إلى أنه "لا توجد نية للتعاقد مع الشركة المذكورة لحماية مطار بغداد الدولي وما ورد في تقارير بعض القنوات الفضائية والوكالات غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة".

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