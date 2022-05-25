2022/05/25 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت العواصف الرملية والترابية دولا عربية بوتيرة غير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتسببت بإدخال المئات إلى المستشفيات نتيجة شعورهم بالاختناق ومعاناتهم من مشاكل في التنفس، بالإضافة إلى تسجيل وفاة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العواصف الرملية إلى تزايد في العراق ودول الخليج.. الأسباب والمخاطر والحلول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العواصف الرملية إلى تزايد في العراق ودول الخليج.. الأسباب والمخاطر والحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).