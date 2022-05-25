جرار يتسلل الى خيمة

2022/05/25 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حصلت (بغداد اليوم)، الاربعاء، على صور توضح تسلل عقرب من نوع جرار (اخطر انواع العقارب) الى خيمة المعتصمين امام بوابة تربية ديالى.

وكاد العقرب ان يفتك بمحاضر لولا الانتباه اليه في اللحظات الاخيرة وقتله ما دفع بقية المحاضرين الى تفتيش الاغطية تحسبا من وجود عقارب اخرى.

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