امتداد تكشف عن اعتقالات طالت المتظاهرين في اربع محافظات

2022/05/25 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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تدين حركة امتداد وتستنكر الاعتداءات المتكررة والاعتقالات التي طالت الشباب الحر من المحاضرين والخريجين ابناء محافظة المثنى و ذي قار وبابل والديوانية وغيرها المطالبين بحقوقهم المشروعة التي غيبتها الحكومات وسياساتها الفاسدة والجائرة والتي لا تكترث من مواصلة التمادي والاستهتار حينما تمنح الحكومات الإدارية الإذن لبعض عناصر الاجهزة الامنية للإعتداء والتجاوز على المطالبين بحقوقهم الذين فاق صبرهم من تحمل التسويف والمماطلة على الرغم من وجود الوفرة المالية؛ لذلك يتوجب على الجهات المسؤولة ردع القائمين على تلك الاعتداءات وتضمين حقوق المحاضرين والخريجين وتنفيذ مطالبهم .حركة امتداد٢٥/٥/٢٠٢٢

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