الطيران المدني تصدر توضيحا يخص تسلل طفل لاحدى طائرات مطار النجف

2022/05/25 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيح..

بناء على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، وما تداولته وسائل الإعلام عن أن الشركة المسؤولة عن حماية المطار سيتم التعاقد معها لحماية مطار بغداد الدولي نود أن نوضح للرأي العام ما يلي:-

- أننا كسلطة الطيران المدني العراقي حالما عرفنا بالموضوع، شكلنا لجنة تحقيقية توجهت إلى المطار للوقوف على أسباب الحادث.. - من خلال تقصي الحقائق ومراجعة أرشيف الكاميرات والاجتماع مع لجنة أمن المطار برئاسة مدير المطار وعضوية الجهات الأمنية، بالاضافة إلى تواجد لجنة أخرى مشكلة من قبل محافظ النجف الأشرف برئاسة معاون المحافظ ورؤساء الدوائر الأمنية في المحافظة، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة عن حماية وأمن المطار، وتم التعاقد معها من قبل إدارة مطار النجف منذ عام 2019.- وسيتم توجيه إدارة المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الامنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من اعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة. - ‏وفي هذا الصدد نؤكد أنه لا يوجد نية للتعاقد مع الشركة المذكورة لحماية مطار بغداد الدولي وما ورد في تقارير بعض القنوات الفضائية والوكالات غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة ...

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