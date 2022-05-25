2022/05/25 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العزاوي يتنبأ بقصف قادم في العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Vgk-57kPdcU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العزاوي يتنبأ بقصف قادم في العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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