زعيم المعارضة التركية: أردوغان يرسل أمواله للخارج استعدادا للهروب

2022/05/25 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو مجلس الحزب، إمرة يلماز، أقدم على تسريب الوثائق المتعلقة بعمليات التحويل هذه.

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