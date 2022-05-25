الأردن يلغي إلزامية الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة

2022/05/25 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء إلغاء شرط إلزامية ارتداء الكمامة نهائياً، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.ونقلت وكالة «بترا» الأردنية الرسمية للأنباء، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر بلاغاً اليوم الأربعاء، ألغى بموجبه شرط إلزاميَّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.ونشرت الوكالة نصّ البلاغ الذي جاء فيه: استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022، أقرر إصدار البلاغ التالي: يُعدَّل البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022 على النحو التالي: أولاً: بإلغاء عبارة (مع الالتزام بارتداء الكمامة) الواردة في الفقرة (1) منه.ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (5) منه والاستعاضة عنه بما يلي: «5-الدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة والمغلقة دون اشتراط ارتداء الكمامة».

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