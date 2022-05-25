المالية تصدر بياناً بشأن الاحتياطات النقدية العراقية

2022/05/25 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية خلال جلسة مجلس الوزراء: الاحتياطات النقدية ستصل إلى أكثر من 90 مليار دولار نهاية العام الحالي .أستعرض وزير المالية د.علي عبدالأمير علاوي، اثناء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية والمنعقدة بتاريخ 24 ايار 2022 ، تقريرا بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق .وأكد علاوي “ان الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ستصل الى 90 مليار […]

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