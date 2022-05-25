كورتوا: محمد صلاح لم يقصد الاستخفاف بريال مدريد

2022/05/25 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد رأيه تجاه تصريحات النجم المصري محمد صلاح الّتي أدلى بها في الآونة الأخيرة، عن رغبته بمواجهة الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا، مُشيراً إلى أن صلاح لم يقصد الاستخفاف بريال مدريد

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