“لا وفيات”.. الصحة تسجل 71 إصابة بفايروس كورونا

2022/05/25 | 16:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجلت 71 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتماثل 127 شخصاً للشفاء”.



وأضاف البيان، أنه “لم تسجل أية وفيات اليوم” ، لافتاً إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15551 شخصاً”.



وسجل العراق يوم أمس 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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