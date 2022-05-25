انخفاض جديد.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق

2022/05/25 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أنها "سجلت 71 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 127 شخصا

للشفاء

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