الطيران المدني: شكّلنا لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب حادثة دخول الطفل الى الطائرة قبيل إقلاعها

2022/05/25 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، اتخاذها إجراءات قانونية بحق الشركة الأمنية المسؤولة عن حماية مطار النجف الأشرف الدولي.

وقالت سلطة الطيران في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “بناء على حادثة دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها من مطار النجف الأشرف الدولي، وما تداولته وسائل الإعلام من أن الشركة المسؤولة عن حماية المطار سيتم التعاقد معها لحماية مطار بغداد الدولي نود أن نوضح للرأي العام بأننا كسلطة الطيران المدني العراقي حالما عرفنا بالموضوع، شكّلنا لجنة تحقيقية توجّهت إلى المطار للوقوف على أسباب الحادث”.

وأشارت الى، أنه “من خلال تقصّي الحقائق ومراجعة آرشيف الكاميرات والاجتماع مع لجنة أمن المطار برئاسة مدير المطار وعضوية الجهات الأمنية، إضافة إلى تواجد لجنة أخرى مشكّلة من محافظ النجف الأشرف، برئاسة معاون المحافظ ورؤساء الدوائر الأمنية في المحافظة، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة عن حماية وأمن المطار، وتم التعاقد معها من إدارة مطار النجف منذ عام 2019”.

وتابعت أنه “سيتم توجيه إدارة المطار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الأمنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من اعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة”.

ولفتت الى أنه “لا توجد نية للتعاقد مع الشركة المذكورة لحماية مطار بغداد الدولي، وما ورد في تقارير بعض القنوات الفضائية والوكالات غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة”.

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