تعليق من حقوق الانسان بشأن تظاهرات المفسوخة عقودهم عند مداخل الخضراء

2022/05/25 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق رصد المفوضية في مكتب بغداد توثق تظاهرات المفسوخة عقودهم قرب مداخل المنطقة الخضراء .وثقت فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها عدد من المفسوخة عقودهم من منتسبي القوات الامنية، قرب المدخل الرئيسي للمجمعات الرئاسية في المنطقة الخضراء ببغداد ، الاربعاء الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢.ونظم الوقفة الاحتجاجية […]

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