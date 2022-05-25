الكاظمي والحلبوسي يبحثان المستجدات الامنية والسياسية في البلاد

2022/05/25 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التطورات الراهنة في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي”.وتم التأكيد خلال اللقاء على “ضرورة تعزيز […]

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