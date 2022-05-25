الروبل بدل الدولار.. روسيا تبدأ تسديد ديونها الخارجية

2022/05/25 | 17:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واخ

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في تسديد ديونها الخارجية بعملتها الروبل، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأمريكي، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية مع احتمال تحويلها في ما بعد إلى العملة الأساسية”.

وأشار البيان إلى أن “وزارة المالية كمقترض مسؤول، تؤكد إرادتها مواصلة تسديد جميع موجباتها المالية”.

وأضافت، أنه “لا يوجد شيء مشترك بين الوضع الحالي وذلك الذي كان قائماً عام 1998، عندما لم يكن لدى روسيا ما يكفي من الأموال لتسديد ديونها واليوم لدينا المال، وإرادة الدفع أيضاً”.

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