الكاظمي يستقبل الحلبوسي (فيديو)

2022/05/25 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه جرى

خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع

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