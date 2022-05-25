حسن الولاء في العمق المعرفي

2022/05/25 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

تتجلى حقيقة معرفتنا للنبي صلى الله

عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم

السلام في معرفة الله سبحانه وتعالى بعد

معرفة أنفسنا إذ يعلمنا الإمام الدعاء

بقوله: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم

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