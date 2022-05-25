الكاظمي والحلبوسي.. يبحثان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2022/05/25 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحسب مكتب الكاظمي، فقد جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات، استجابة لتطلعات أبناء الشعب العراقي كافة.

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