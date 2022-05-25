المرور العامة توجه دعوة لأصحاب مكاتب العقود

2022/05/25 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت مديرية المرور العامة اليوم الأربعاء، دعوة لأصحاب مكاتب العقود، من أجل مراجعة مقرها.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إنها “تدعو اصحاب مكاتب العقود المرورية بمراجعة مقرها يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢، لغرض استلام دفاتر العقود المرورية مستصحبين معهم صك مصدق بمبلغ (٦٢٥) الف دينار عراقي لكل دفتر عقود”.وبينت أن “سعر […]

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