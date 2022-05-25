روسيا تعلن عن بدء سداد ديونها الخارجية بالروبل بدل الدولار

2022/05/25 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بعملتها الروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان، إنه "فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية مع احتمال تحويلها في ما بعد إلى العملة الأساسية".

وأشار البيان إلى أن "وزارة المالية كمقترض مسؤول، تؤكد إرادتها مواصلة تسديد كافة موجباتها المالية".

واضافت، أنه "لا يوجد شيء مشترك بين الوضع الحالي وذلك الذي كان قائمًا عام 1998، عندما لم يكن لدى روسيا ما يكفي من الأموال لتسديد ديونها"، مشيرًا إلى أنه "اليوم لدينا المال، وإرادة الدفع أيضًا".

وأكد أن "هذا الوضع الذي افتعلته دولة غير صديقة، لن يكون لديه تأثير على حياة الروس".

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