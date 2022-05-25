2022/05/25 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي استقبل الحلبوسي وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي".وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات؛ استجابة لتطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والحلبوسي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والحلبوسي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).