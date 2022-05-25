شجار ودهس أمام مدرسة بلبنان.. فيديو مروع يوثق ما جرى في الضاحية الجنوبية

2022/05/25 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو يظهر إشكالاً وقع بين عدد من التلاميذ أمام إحدى المدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخلال العراك اقتربت سيارة تقودها سيدة، دهستهم قبل أن تترجل من المركبة وتغادر المكان مسرعة، تاركة الجرحى ممدين أرضاً، حيث حاول بعض المتواجدين إبعاد السيارة لانتشالهم.

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