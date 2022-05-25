موجة غبار جديدة تنطلق اليوم من نينوى إلى بغداد

2022/05/25 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الأربعاء، تصاعد غبار متوسط الى خفيف مساء في نينوى ويتجه ليلا الى العاصمة بغداد.

وقال العطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعتها (بغداد اليوم): "هناك غبار مثار بفعل نشاط الرياح مابين متوسط وخفيف يؤثر في اجواء نينوى".

وأضاف انه "يتجه خلال الليل جزء منه نحو كركوك واربيل وجزء نحو صلاح الدين وديالى وبغداد"، مشيرا الى انه "يخف خلال وقت متأخر من الليل بعد هدوء الرياح".

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