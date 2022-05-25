الدفاع المدني يخمد حريق صهريج بنزين في البصرة

2022/05/25 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق صهريج بنزين في البصرة، فيما أسعفت سائقه.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “فرقها تمكنت من إسعاف سائق صهريج محمل بوقود البنزين بسعة (36) ألف لتر تعرض لحادث انقلاب واحتراق على الطريق السريع قرب سيطرة السدرة في محافظة البصره”.وأضاف “حيث قدمت […]

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