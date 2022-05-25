واقع الكرد السوريين بالدياسبورا - صلاح بدرالدين

2022/05/25 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين من ضمن السجالات الدارجة حول الشأن الكردي السوري ، وفي خضم الازمة التي تعانيها الحركة الكردية السورية ، يتوجه البعض بين الحين والأخر ، بالنقد الى الجاليات ، والجماعات ، في الشتات للتقصير بالقيام بواجباتها القومية ، والوطنية ، فماحقيقة ذلك ؟ اعتبارات عدة دفعتني على طرح هذا الموضوع للنقاش ، أولها : الثقل البشري الذي يشغله الكرد السورييون في القارة الأوروبية ليس من جهة العدد فحسب الذي ورغم عد ......





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