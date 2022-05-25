ويسألون.... كيف نحرر إرادة الوطن - عباس علي العلي

2022/05/25 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي يسألون وكأنهم لا يعلمون الطريق من أين يبدأ؟ وكيف ينتهي؟ وهم الذين يتحكمون بكل الطرقات، يغلقون هذا ويفتحون ذاك بدون علم ولا كتاب منير سوى أحلام سوداء عاشت وعشعشت وفرخت برؤوسهم منذ مئات السنين، لا يعرفون من خلق هذه الأفكار؟ ومن صورها؟ ومن زرعها؟ لذا فالطريق الأسلم لهم أن ينسبوها لله، الله كتب عليهم الذل حتى يخرج لهم محرر العبيد وبيده سيف القدرة ورمح المعجزة ليحارب بهم العالم ويطفئ كل منجزات الإنسان ......





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