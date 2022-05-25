قاعة الشعب تحتضن نهائي بطولة الناشئين بالكرة الطائرة

2022/05/25 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة موعداً لإقامة المباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة اندية العراق للناشئين تولد 2005-2006.وقال رئيس اللجنة الفنية سوادي حسين في بيان ان “اللجنة حددت الثاني من شهر حزيران موعداً لإقامة المباراة النهائية في تمام الساعة الخامسة عصراً في قاعة الشعب بالعاصمة الحبيبة بغداد بين […]

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