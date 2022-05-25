محمد صلاح يعلن رسميا مصيره مع ليفربول: لا أريد أن أكون أنانيا

2022/05/25 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النجم الصمري، محمد صلاح، أنه سيبقى في ليفربول الموسم القادم بـ"التأكيد" وأشار إلى أنه لا يريد أن يتعامل بأنانية بل يريد التركيز على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

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