ميترو: بريطانيا ستبعد 50 عراقيا قسرا رغم تواجدهم منذ 20 عاما

2022/05/25 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ميترو البريطانية ، الاربعاء، في تقرير لها ان الخارجية البريطانية ستقوم قسرا بابعاد 50 عراقيا الى بلادهم الأسبوع المقبل على الرغم من ان بعضهم يعيش في بريطانيا منذ 20 عاما .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “رحلة الطيران الخاصة بوزارة الداخلية البريطانية ستنطلق الى اربيل لأول مرة […]

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