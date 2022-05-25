مع إقفال البورصة الرئيسة.. ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار الامريكي

2022/05/25 | 17:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إرتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسة في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة خبر برس (واخ)، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد أقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148175 ديناراً عراقياً، مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148150 ديناراً.

وأشار مراسلنا الى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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