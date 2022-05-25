2022/05/25 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dr2cK4LMwh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خروقات أمنية واستغلال للغبار وتفجيرات بلا اثار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خروقات أمنية واستغلال للغبار وتفجيرات بلا اثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).