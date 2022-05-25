الحلبوسي في ضيافة الكاظمي

2022/05/25 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، ( اليوم الاربعاء 25 أيار 2022) ، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي

وجرى خلال اللقاء ، التباحث في مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني ، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي.

وتم خلال اللقاء ، التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق ، والتعاون ، بين السلطتين التنفيذية ، والتشريعية في مختلف الملفات ؛ استجابة لتطلعات أبناء الشعب العراقي كافة.

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