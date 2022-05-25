العمل.. تطلق الدفعة الخامسة من رواتب المعين المتفرغ

2022/05/25 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية “وكالة”، سالار عبد الستار محمد، اليوم الأربعاء، إطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ.

وقال محمد في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “تم ‏إطلاق راتب المعين المتفرغ / ‏الدفعة الخامسة لشهر آيار الحالي من العام 2022”.

ودعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحسب البيان “المستفيدين إلى التوجه الى المنافذ ‏المعتمدة من مصارف ‏‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لتسلّم رواتبهم بعد إكمال ‏الإجراءات وتبليغهم من المصارف”.

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