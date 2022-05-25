هذا ما تمخض عن اجتماع وزير الزراعة بخصوص مزارع “الشلب”

2022/05/25 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية….دعم مزارعي محصول الشلب ومساندتهم في المحافظات الشلبية (النجف الأشراف والديوانية) للأراضي التي لايمكن زراعتها هذا العام ترأس السيد وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني الاجتماع الاول للجنة المكلفة بوضع ألية لدعم مزارعي محصول الشلب ومساندتهم في المحافظات الشلبية (النجف الأشراف والديوانية) للأراضي التي لايمكن زراعتها هذا العام نتيجة لأستمرار الشحة المائية […]

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