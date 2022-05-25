2022/05/25 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) بـ 25 ميدالية في منافسات " جوائز تيلي" الأميركية، التي تكرم الأفضل في الإنتاج التلفزيوني والرقمي.

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